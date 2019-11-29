Эти еврокубки – крах. ЦСКА даже может установить историческое достижение

Второй год подряд у Москвы не будет весенних еврокубков. Португалия не только обогнала нас в таблице коэффициентов, но и оторвалась более чем на два балла – на текущей неделе у них две победы и три ничьих («Спортинг» и «Брага» уже в 1/16 ЛЕ). Тут, конечно, отдельные молодцы парни из «Спартака» - не только вылетели в отборе, но и пустили на групповой этап наших главных оппонентов.
В этом плане надо сказать спасибо «Краснодару», который оставил без Лиги чемпионов «Порту». И пусть команда Мусаева бесславно вылетела от «Олимпиакоса», «Краснодар» ещё сохраняет шансы на продолжение борьбы. Правда, впереди выезд к максимально неудобному «Хетафе», который надо только обыгрывать. Это будет очень сложно.
Не легче ситуация и у «Зенита». Нужно не только играть самим (а против заклятых португальцев за чемпионов России притопит даже внушительная часть Москвы), но и верить, что не подкачают немцы. А тем уже ничего не надо.
Самый сочный провал – ЦСКА
Хотя резонный вопрос, с чего вдруг? Удивительное и невероятное, но самый успешный российский клуб в 21-м веке (да, есть у красно-синих такой статус) лишь однажды играл весной в еврокубках за последние 8 сезонов и 6 раз был на 4-м месте в группе.
Правда, было одно мощное исключение - сезон-2017/2018. Тогда ЦСКА, заняв 3-е место в группе в главном еврокубке, весной дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Арсеналу» (1:4, 2:2). Но всего лишь одно.
Другой и куда более важный разговор, что раньше ЦСКА уходил в космос при виде «Манчестер Сити» и «Баварии». Теперь команда ушла туда же на известной тяге с «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
Особенно жёстким приземление получилось после прошлогодней Лиги чемпионов. Да, ЦСКА и тогда никуда не вышел, но дважды обыграл «Реал». На тот момент «Рома» была просто сильнее (вспомните, как им влетал Слуцкий с более внушительным составом), а с Пльзенью справиться не позволили отсутствие опыта и юношеская нервозность. У ЦСКА были на это внятные оправдания – они боролись как могли, но у них только-только произошла смена поколений.
На второй год работы Гончаренко с пионерским отрядом каждый раз сетовать на это глупо, но тренер пытается. Хотя – опять же – к нему претензий не так много.
Бабаев и Гинер провалили трансферное лето, но при этом ЦСКА был лучше ВСЕХ противников на групповом этапе в плане игры, если брать домашние встречи. При этом – лишь один гол и ни одной победы. Спрашивать надо с лидеров – с потерявшегося Чалова и Влашича, который мазал даже в упор. Вчера у Николы на старте было два отличных момента, но «Лудогорец» не был наказан.
Теперь как-то неловко вспоминать, какие грандиозные планы строились при покупке летом Влашича по поводу его будущей продажи. Да и очевидно, что Чалова надо было отдавать (на вырученные деньги можно было купить 5 условных Комличенко). Теперь обоим футболистам не войти бы в историю футбола как главным неудачникам Лиги Европы в составе одной команды. В прошлом году рекорд побил хаотичный «Спартак» с тремя тренерами сразу – красно-белые заработали лишь 5 очков и осталась на последнем месте.
Если ЦСКА не победит «Эспаньол», глубина будет освоена.
«Локомотив» - неудачники
Как иначе назвать команду, которая отлично влепила «Байеру» на чужом поле, измотала нервы «Ювентусу» на выезде (даже Роналду несколько раз вспоминал отдельно), рубилась с «Атлетико» (который, кстати, совсем не так грозен, как раньше), а потом спустила всё в унитаз?
Сначала «железнодорожники» пропустили на последних минутах игры против «Ювентуса», который, казалось, уже наверняка потерял очки. А потом вышли – и бездарно отдали «Байеру» всё, что немцы хотели.
Если сравнивать в прошлым годом, впечатление всё-таки получше. Но по факту – никакого движения.
А вот «Краснодар» всё-таки молодцы
Несмотря на чрезвычайно обидный отрезок с «Олимпиакосом», который перечеркнул все надежды, «быки» достойно отборолись с «Порту», а в групповом этапе Лиги Европы сумели собраться после двух унижений – и теперь готовы воевать с «Хетафе» за плей-офф.
У Мусаева есть оправдания для провала в квалификации. Глобальное обновление не могло пройти безболезненно, потому что к очевидным перестроечным проблемам добавились серьёзные травмы лидеров Газинского и Классона. Немного передёргивая – пришлось строить совершенно новый «Краснодар». Без фундамента.
А тут ещё и с покупками всё прошло не так гладко. Камболов, который совсем не уровень Лиги чемпионов оказался круче Кайо, так что прощай опорная зона. Системообразующий Кабелла сломался как раз в первом тайме с греками. Намли оказался не так интересен. Про Берга вы знаете сами.
«Арсенал» и «Спартак» - с этими ладно
Два случая, которые не вызвали ни удивления, ни возмущения. На «Спартак», конечно, хочется позлиться из-за пропущенной «Браги», но красно-белые находились в такой агонии, что порешить их мог даже «Тун». Вспомните, как приходилось выкручиваться дома Максименко.
Тульских болельщиков, конечно, жаль, но когда твой футбольный президент Гурам Аджоев вполне можно ожидать, что вместо усиления после крутого сезона, но очень неприятного лета (ушли Мирзов, Бакаев и Джорджевич), вы получите на острие Луценко.
Остаётся надеяться, что больше таких случайных пассажиров, которые не хотят усиливаться перед еврокубками (или не могут: суть одно и то же), в квалификации не окажется. Для них это только лишний удар по самолюбию и стабильности. Вспомните прошлогоднюю «Уфу», которая чуть не вылетела, и сопоставьте с нынешним «Арсеналом», главный тренер которого уже говорит об увольнении.
Фото: REUTERS / Annegret Hilse, Getty Images, ПФК ЦСКА, РФС
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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