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Левников: временные замены? Не очень приветствовал бы это новшество

Член комиссии по развитию судейства УЕФА Николай Левников рассказал, как относится к возможности введения временных замен на чемпионате Европы 2020 года.

СМИ сообщили, что 28 ноября на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) была рассмотрена возможность внедрения временных замен. Они будут возможны, если возникнут подозрения в том, что какой-либо футболист получил сотрясение мозга. Если же диагноз не подтвердится, футболист получит возможность вернуться на поле.

"Возможность введения временных замен на чемпионате Европы давно обсуждается. Я не очень приветствовал бы это новшество. Футболисты начнут этим пользоваться. Врач будет принимать решение, нужна ли игроку пауза, если он получил сотрясение мозга. Будет затягиваться время. Особенно в наших странах это может быть извращено. Но, в принципе, новшество может быть принято, потому что сейчас все направлено на здоровье футболистов", - цитирует Левникова "РБ".


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Теги: Левников
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