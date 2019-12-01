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Тихонов — о стычке Джано и Мельгарехо: мы тоже словесно цеплялись, но не бодались

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал стычку между игроками красно-белых Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе в матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).

"Это можно объяснить нервами, а также тем, что у них ничего не получалось. Не то, что у всей команды не получалось, а не получалось именно у этих двух футболистов, из-за чего те и повздорили. Мы тоже играли и словесно цеплялись, но такого, чтобы бодались, не было. Мы прекрасно знали, что эмоции есть в игре, но вне поля их не будет.

Потом приходили в раздевалку, и продолжения конфликта не было. А здесь, конечно, вышло некрасиво. Думаю, есть тренер, которому покажут и расскажут, что на самом деле это было. Наверно, какой-то разговор должен состояться между тренером и футболистами, может быть, в раздевалке этот вопрос уже закрылся", — приводит слова Тихонова ТАСС.


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Теги: Тихонов Джано Мельгарехо Спартак Зенит
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