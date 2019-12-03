Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал вероятность создания в ПФЛ вторых команд российской Премьер-лиги.
"Хотелось бы поблагодарить "Зенит", "Спартак", "Краснодар", "Уфу", "Урал" и другие клубы, надеюсь, что их участие в ПФЛ принесет пользу. Еще хочется отметить "Чертаново" с их второй командой, которая сейчас уже не играет в ПФЛ, но в их команде, которая выступает в ФНЛ — семь игроков, которые играли во втором дивизионе, они окрепли и повзрослели во взрослом футболе", — передает слова Соколова Sport24.
Президент ПФЛ: хотелось бы поблагодарить клубы РПЛ
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