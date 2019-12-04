Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал об отмене полузащитнику грозненского "Ахмата" Олега Иванову жёлтой карточки, которую он получил в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:1).
"По матчу с "Рубином" к нам обратился "Ахмат" и заявил, что было ошибочно выдано предупреждение Иванову. Клуб попросил отменить жёлтую карточку Иванову. КДК обратился в экспертную комиссию при президенте РФС, и комиссия определила, что судья ошибочно выдал предупреждение 19-му номеру команды "Ахмат". На основании заключения КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить жёлтую карточку, которая была выдана Иванову", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
КДК отменил жёлтую карточку Иванову в матче с "Рубином"
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