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Гендиректор "Уфы" рассказал, где Евсеев будет проходить лечение после травмы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о травме главного тренера Вадима Евсеева, который получил повреждение на тренировке.

"Сказались старые травмы, получил небольшой рецидив в колене. Сейчас он будет проходить лечение в условиях команды. Потом, когда все уйдут в отпуск, будет восстанавливаться индивидуально.

Все излечимо. Я думаю, что все будет хорошо. Как получил травму? В тренировочном процессе. Это не одномоментная история. Накопленные вещи дали такой результат", — цитирует Газизова "РБ".


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Теги: Евсеев Уфа
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