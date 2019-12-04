Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о травме главного тренера Вадима Евсеева, который получил повреждение на тренировке.
"Сказались старые травмы, получил небольшой рецидив в колене. Сейчас он будет проходить лечение в условиях команды. Потом, когда все уйдут в отпуск, будет восстанавливаться индивидуально.
Все излечимо. Я думаю, что все будет хорошо. Как получил травму? В тренировочном процессе. Это не одномоментная история. Накопленные вещи дали такой результат", — цитирует Газизова "РБ".
Гендиректор "Уфы" рассказал, где Евсеев будет проходить лечение после травмы
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