Экс-полузащитник "Факела" Квеквескири стал игроком медиафутбольного клуба

Бывший полузащитник воронежского "Факела" Ираклий Квеквескири продолжит карьеру в медиафутбольном клубе.

Фото: ФК Lit Energy

В телеграм-канале медиафутбольного клуба Lit Energy официально сообщили о подписании полузащитника Ираклия Квеквескири. Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник интересен "СКА-Ростову".



Квеквескири выступал за воронежский "Факел", "Оренбург", "СКА-Хабаровск" и "Арарат". Всего на его счету 104 матча в Российской Премьер-Лиге, три забитых мяча и три голевые передачи. Также полузащитник провел два матча за сборную Грузии до 21 года.