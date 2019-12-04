Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Маркус Вендел Валле да Силва попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщает O Jogo.
Конкуренцию армейцам готов составить "Фламенго". При этом лиссабонцы не готовы отдавать 22-летнего полузащитника в аренду и рассматривают лишь вариант с продажей. Оценивается полузащитник в 20 млн евро. Также "Спортинг" хочет сохранить 20% прав на игрока.
В нынешнем сезоне воспитанник "Флуминенсе" принял участие в 14 матчах за "Спортинг", забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
Sport24.ru
ЦСКА интересуется полузащитником "Спортинга" Венделом. Лиссабонцы оценивают игрока в 20 млн евро
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