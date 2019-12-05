Полузащитник "Спартака" Гус Тиль прокомментировал инцидент между игроками команды Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо. Во втором тайме матча 19-го тура РПЛ с "Зенитом" Ананидзе и Мельгарехо устроили словесную перепалку и сцепились на поле.
"Стычка Джано и Мельгарехо? Футбол — это эмоциональная игра, всякое может произойти, как было и в матче с "Зенитом". Ребята потом в раздевалке извинились, и этот инцидент был исчерпан", — передает слова Тиля Sport24.
Тиль: Джано и Мельгарехо извинились за свою стычку, инцидент исчерпан
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