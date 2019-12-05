Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский рассказал, как клуб готовится к матчу против "Рубина".
"Команда находится в неплохом состоянии, я думаю, что мы наберем состав на все линии к матчу. Кто-то, естественно, еще не будет готов физически на 100% к игре, чтобы выдержать все 90 минут. Понятное дело, что будет непросто тем, кто перенес ангину и простуду, а таких людей в составе наберется на половину.
Настрой и подготовка у игроков немного скомканным получается. У нас сейчас два цикла тренировок без игры выходит. Все таки каждый футболист должен всегда находится в игровом ритме. Тот адреналин, который нужен футболисту — он получает в матчах с соперником. Но у команды настрой боевой, мы выйдем и будем биться, ребята будут играть за себя и за того парня. Верим в лучшее", - цитирует Березовского Sport24.ru.
Березовский: подготовка получается скомканной, но "Сочи" будет биться с "Рубином"
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