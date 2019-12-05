» » Березовский: подготовка получается скомканной, но "Сочи" будет биться с "Рубином"

Березовский: подготовка получается скомканной, но "Сочи" будет биться с "Рубином"

Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский рассказал, как клуб готовится к матчу против "Рубина".

"Команда находится в неплохом состоянии, я думаю, что мы наберем состав на все линии к матчу. Кто-то, естественно, еще не будет готов физически на 100% к игре, чтобы выдержать все 90 минут. Понятное дело, что будет непросто тем, кто перенес ангину и простуду, а таких людей в составе наберется на половину.

Настрой и подготовка у игроков немного скомканным получается. У нас сейчас два цикла тренировок без игры выходит. Все таки каждый футболист должен всегда находится в игровом ритме. Тот адреналин, который нужен футболисту — он получает в матчах с соперником. Но у команды настрой боевой, мы выйдем и будем биться, ребята будут играть за себя и за того парня. Верим в лучшее", - цитирует Березовского Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Березовский Сочи Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Бавария" отказалась от идеи приглашения Почеттино
Дзюба: всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин 2
Исполком МОК рекомендовал включить главу ФИФА Инфантино в члены организации
Березовский: подготовка получается скомканной, но "Сочи" будет биться с "Рубином"
CAS вынесет решение по апелляции "Кардиффа" относительно погибшего Салы не раньше июня
Ибрагимович рассказал, как отомстил Матерацци за травму: я ждал этого момента 4 года 3
Анри: даже не знаю, где был бы "Арсенал" без голов Обамеянга
Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия 1
Фанат "Спартака" - об условиях в полиции: были клопы, вши, блохи. Воняло мочой 10
Дзюба: это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно 25
Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме
Ван Дейк: я не буду ложиться спать с мыслью: "Вот дерьмо, "Ливерпуль" снова пропустил гол"
Широков дебютирует в качестве комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив" 4
Дзюба подписал новый контракт с "Зенитом" 15
Игонин предложил внести правки в закон для защиты фанатов 1
"Спартак" - о задержании фанатов: поддержка своей команды - не преступление 5
Уткин: Дзюба давно уже не человек. Это бренд 11
Агент Рыбуса: пока не разговаривали с "Локомотивом" о продлении контракта
Слуцкий о России: с огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию 7
Слуцкий о разводе с женой: профессия тренера такова, что я женат на своей работе 7
Холанд может уйти из "Ред Булл Зальцбург" за 20 млн евро 1
"Эвертон" может сегодня уволить Марку Силву и назначить Мойеса
Крауч: из вингера Салах превратился в эгоистичного нападающего
В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов для болельщиков на матч с "Краснодаром" 2
"Сочи" готовится к игре с "Рубином" в штатном режиме, больных ангиной осталось 2-3 человека 2
Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года
Градский вступился за Дзюбу: он уже 100 лет не играет за "Спартак"! 15
Фанат "Спартака": мне пофиг на Дзюбу. Он дал повод, и в фанатском движении стали закручивать гайки 10
Суд вернул в прокуратуру дело об убийстве фаната на Курском вокзале 1
Директор "Тамбова": клуб могут признать банкротом? Это все чушь 1
Все новости