Перед перерывом не надышишься, но мы попытаемся. Тем более в 19 туре полно классных матчей

В прошлом сезоне именно в Туле окончательно прекратились иллюзии железнодорожников, что они смогут вытеснить «Зенит» с первой строчки. Теперь Семин о таких грандиозных задачах наверняка не думает - у команды одна победа за восемь игр во всех турнирах.
«Арсенал», который провалился летом и тонул в серости большую часть осени, приложил «Спартак» и ЦСКА на выезде (может обыграть и третью московскую команду подряд) и потихоньку приближается к лидирующей группе. Понятное дело, что до пятой строчки дотянуться пока никак (между «Ростовом» и «Динамо» разлом в 7 очков), но вот за шестое место с бело-голубыми пободаться реально уже на этих выходных. Ведь при определенных раскладках в Кубке оно дает путевку в квалификацию Лиги Европы. Этим путём туляки уже проходили, правда, итог поставил вопрос: а надо ли оно вообще?
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 52 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=1-5 (8:12)
В первом круге: 1:2
«Зенит» - «Динамо»
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Это противостояние несколько раз складывалось максимально скандально, если не безумно (вспомните Гулливера), но сейчас вокруг чемпиона максимум шума и до стартового свистка. Полицейские репрессии в Петербурге тронули всех, кроме Артема Дзюбы, глушилки оказались в рамках регламента, но раздражать своим поводом меньше не стали, а бан заводящему на полтора года и его возвращение в чужой город – вообще за гранью.
Но в футбольном плане к «Зениту» не пристанет вообще ничего. Питерцы на голову выше всех своих соперников и заслуженно лидируют с очень солидным отрывом. Похоже, с чемпионом (а ведь весной вместе с Малкомом вернется Кокорин!) все ясно уже в декабре.
Правда, это не делает вывеску менее интересной. «Динамо» при Новикове преобразилось и на прошлых выходных изящно раскатало в дерби «Локомотив». Счёт в итоге остался скользким, но по моментам бело-голубые перестреляли команду Семина в несколько раз. Сдюжит ли возрождающееся «Динамо» (уже шестое место!) в Петербурге?
Судья: Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 11 матчей – 39 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +23=14-10 (63:44)
В первом круге: 2:0
«Тамбов» - «Оренбург»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Не менее эпичный камбек по ходу сезона совершил тренер Первушин, ставший главным в «Тамбове» после увольнения Григоряна. На старте дебютант РПЛ шёл откровенным аутсайдером и на спасение не было внятных надежд, но после тренерской рокировки стало намного лучше – пусть команда всё ещё в зоне стыков, но держится ровно.
Встреча с «Оренбургом» - ключевая. У команды Федотова, которая великодушно не играет матчи с обескровленными соперниками (матч прошлого тура против «Сочи» был перенесён), всего лишь на очко больше. Уже второй месяц ходят разговоры, что зимой главный актив «Оренбурга» - тренер Федотов – уедет в «Сочи». Даже если так, рулевой должен смотреть дальше – и лишить очков «Тамбов» не только ради премии в этом месяце, но и за тем, чтобы легче было их обгонять весной, выбираясь со дна с новой командой.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 11 матчей – 62 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=1-0 (2:2)
В первом круге: 2:2
«Краснодар» - ЦСКА
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Центральная, если судить по местам в турнирной таблице, игра этого тура. У обеих команд, идущих в группе лидеров, есть проблемы и обе не очень успешно с ними справляются.
Молодёжная конармия Гончаренко всё ещё доминирует, легко и эффектно доходит до чужой штрафной, а дальше теряет запал. Моментов получается откровенно мало, но это ещё не вся беда – москвичи плохо их реализуют. По такой программе прошло два последних матча красно-синих – против «Лудогорца» в ЛЕ (1:1) и «Арсенала» в чемпионате (0:1).
«Краснодар», споткнувшийся в прошлом туре о «Тамбов», испытал те же самые проблемы. Нервозность в завершении вылилась в то, что при полном доминировании во втором тайме команда Мусаева так и не забила.
Сейчас у «Краснодара» на очко больше, так что только победа позволит ЦСКА уйти на перерыв на строчку выше. Конечно, промежуточный успех не будет значить почти ничего. Но всё-таки – приятно.
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 10 матчей – 48 ж.к. – 2 к.к. – 7 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +5=5-7 (18:23)
В первом круге: 2:3
«Ахмат» - «Уфа»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Грозненцам, которые всё же приходят в себя под руководством Шалимова, должно быть страшно обидно после ничьей с «Рубином». «Ахмат» создал пачку моментов, был острее на протяжении всей игры, а потом пропустил из-за рикошета в добавленное время – и упустил верную победу.
Настроение в «Уфе» совсем другое. На прошлых выходных команда победила на выезде впервые за 28 (!) матчей. По этому поводу Евсеев устроил перфоманс в самарской раздевалке. Ради такого в гостях можно будет победить ещё раз.
Когда прервал 25-матчевую безвыигрышную гостевую серию в Премьер-Лиге!!! #КрыльяУфа pic.twitter.com/EZzd4cAeJ0— ФК УФА (@UfaFc) November 30, 2019
Судья: Сергей Карасев (Москва). В сезоне 2019/20 – 11 матчей – 44 ж.к. – 12 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +8=0-3 (17:9)
В первом круге: 1:0
«Крылья Советов» - «Урал»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Текущий сезон для Самары – настоящие американские горки. После стартового ЦСКА (2:0) был резкий спад, потом ситуация вроде бы стабилизировалась и все были довольны не только Соболевым, но и Божовичем. Но теперь всё опять пошло куда-то не туда – лишь одна ничья за пять последних туров, а у Соболева ни одного гола с начала октября.
Екатеринбург хранит верность статусу команды, которой ничего особенно не нужно, лишь бы обыграть «Спартак» и пройти подальше в Кубке. «Урал» в безопасности от вылета, но даже на шестую строчку может претендовать вряд ли.
Судья: Игорь Панин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 21 ж.к. – 2 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +4=11-4 (22:23)
В первом круге: 3:1
«Сочи» - «Рубин»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
По словам Березовского, осталось всего несколько игроков, которые не тренируются в общей группе после эпидемии ангины, так что тему можно снимать. Тем более проблем у южан и так слишком много – исключительное последнее место и четыре очка до 15-го «Рубина».
Для «Сочи» очень важно победить, чтобы не выпадать совсем (иначе и Федотов может не справиться), всё-таки отрыв в семь очков слишком чудовищный. Казань имеет прекрасную возможность оттолкнуться от дна и взлететь повыше, но команда, которой мы уделяли столько внимания на старте сезона, в ужасной форме – последний раз она побеждала в начале октября.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 12 матчей – 66 ж.к. – 4 к.к. – 4 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +1=0-0 (3:0)
В первом круге: 3:0
«Спартак» - «Ростов»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Карпин против «Спартака». Что ещё нужно российскому болельщику? Наверное, чтобы обе команды были в хорошем состоянии и устроили полноценный триллер. Но сейчас сказать такого про «Ростов» и «Спартак» не получится.
Учитывая поражение в Кубке от все тех же красно-белых, «Ростов» не побеждает уже пять игр подряд. От невероятной формы начала октября (тогда был разбит, например, ЦСКА) команда ушла слишком далеко. И хотя полноценного кризиса нет (тот же «Краснодар» должен был быть обыгран, если бы не стечение обстоятельств; с «Динамо» помешали судьи), очки дончанам нужны срочно.
«Спартаку» сейчас гораздо больнее. После поражения от «Арсенала» и ничьей в Екатеринбурге последовало 0:1 от «Зенита». Проиграть чемпиону не так зазорно, но красно-белые выглядели большую часть встречи беспомощно. В первом тайме команда с трудом доходила до центра поля, а после перерыва не смогла в полной мере использовать большинство – атаковали москвичи слишком примитивно.
«Спартаку» очень желательно уйти на перерыв на мажорной ноте, потому что в последнее время вокруг команды один негатив – неудачные результаты, истории с фанатами в Петербурге и не совсем справедливо закативший истерику немецкий тренер, который до этого держался большим молодцом. В Кубке одолеть Карпина у него получилось, но теперь «Ростов» будет играть основным составом.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 52 ж.к. – 4 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +30=10-11 (90:55)
В первом круге: 2:2