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Рейнгольд - Запашному: пускай берет топор или пилу и крошит своих зверей

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал резонансные высказывания Эдгарда Запашного относительно болельщиков, матерящихся на стадионах.

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, говоря об оскорбительных выкриках в адрес нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы, сказал: "Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали".

"Я считаю, что он не прав, честно говоря. Это же люди, а не тигры — пускай берет топор или пилу и крошит своих зверей. Он не прав абсолютно, потому что это люди. Я вам говорил, что Дзюбе нужно быть поосторожней с болельщиками, потому что нужно делать свою работу. Тем более не нужно называть своих болельщиков фашистами. Дзюбе нужно понимать, что он живет благополучно, счастливо и богато только за счет них. Если ты называешь болельщиков фашистами, то, извини меня, эти фашисты деньги платят, чтобы на тебя посмотреть. Вот и все. По-другому он был бы нищим человеком. К болельщикам нужно относиться осторожно.

Есть группа болельщиков, которых кромсать не надо. Нужно выявлять их, фотографии вывешивать, заключить договора с полицией, чтобы они сидели и фотографировали зачинщиков. Все очень просто делается, если мы хотим порядок навести. А то, что сказал Запашный, — конечно, он не прав. Есть болельщики, которые приходят на футбол отдохнуть, по-своему понимают футбол. Мы смотрим на футбол с разных точек. Но оскорбления — есть и будут. Я не могу успокоить глупых болельщиков, которые не дружат со своей головой. Мы же все разные, и есть просто дебилы. Дебилы сами футбол не смотрят и другим не дают. Со временем мы успокоимся и будем вести более достойно", - цитирует Рейнгольда Sport24.


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Теги: Рейнгольд
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