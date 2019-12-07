Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско накануне матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" признался, что ему пока не удалось посетить русскую баню из-за нехватки времени. 34-летний специалист — немец итальянского происхождения.
— Чего в вас больше: итальянской души или немецкой педантичности?
— Итальянская душа. Это звучит хорошо.
— Вы уже были в русской бане?
— Я слышал о ней, но пока еще не был там. Пока на это нет времени, — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября. После 18 туров красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Матч "Спартак" — "Ростов" состоится в воскресенье, 8 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Тедеско: слышал о русской бане, но пока еще там не был. Нет на это времени
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