Белоголовцев: акция фанатов не даст результата, вышли люди в Москве - и хрен на них

Шоумен и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев выразил мнение, что акции болельщиков российских клубов не дадут результата.
"У меня двоякое отношение к акции фанатов. С одной стороны, задержания людей были абсолютно неправильной историей из-за того, что играющий в футбол человек обвинил их в травле себя. Некрасиво, что к гражданам Российской Федерации, пусть они иногда бывают маргинальными, относятся так. С другой стороны, неправильно уходить с матча, оставляя команду без поддержки. Клуб ведь не виноват.
Возможно, у людей просто нет других методов. Любые нарушения порядка вызвали бы еще большие репрессии по отношению к болельщикам. Я даже не пойму, на чьей я стороне. Знаю фанатское сообщество, порой оно отвратительно. Иногда они перехлестывают со своей маргинальностью, иногда власти пережимают по отношению к ним.
Я не был удивлен тому, что к акции присоединились даже заклятые враги фанатов "Спартака". Уж больно некрасиво со стороны правоохранителей было. Людей пытаются подвести под уголовные дела, на которые те не нахулиганили, это уже совсем ужас. Мне нравится, что у болельщиков есть солидарность.
Думаю, акции не приведут ни к какому результату. На все выступления граждан в нашей стране никак никто не реагирует. Вышли люди на улицы Москвы, пошумели — и хрен на них. Побьем их, позакручиваем — в следующий раз не будут выходить. К сожалению, футбольная экономика России не зависит от того, сколько людей приходит на стадион.
Я не иду на матч с "Ростовом" из-за работы, но, наверное, в такой ситуации и не пошел бы на футбол. Печально было бы наблюдать опустевшие трибуны. Настроение у "кузьмичей", к коим я себя причисляю, тоже будет подавленным, когда со стадиона массово уйдут.
Я не люблю мат на стадионах, но фанаты ведь не слушают ни клуб, ни футболистов, принося страх и неприятности. Один знакомый со мной футболист "Спартака" называл их идиотами и отморозками. Фанаты думают, что очень влияют на клуб и его успехи, но это не так", — цитирует Белоголовцева "РБ".
Белоголовцев: акция фанатов не даст результата, вышли люди в Москве - и хрен на них
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