Силкин: пока внутри все не устаканится, результата у "Спартака" не будет

- Столь крупное поражение "Спартака" от "Ростова" (1:4) стало для вас неожиданным?
- Я ожидал, что "Ростов" будет бороться, но то, что красно-белые потерпят такое большое фиаско, предположить, конечно, не мог. Конечно, такой результат можно объяснить грамотной тактикой гостей. Она конкретно для этой игры была правильно подобрана. Поэтому создавались моменты, были свободные зоны, и, конечно же, в обороне "Спартак" играл просто безобразно. Это, правда, объяснимо: в обороне играл экспериментальный состав. Тем не менее команда состоит не только из обороны. Впереди порой у "Спартака" была какая-то инициатива, но до конкретных моментов дело не доходило. Заметно было, что "Ростов" больше хотел выиграть. Гости старались, бились до конца, поэтому и моменты у ворот соперника возникали.
- При Доменико Тедеско за 7 игр "Спартак" набрал всего 8 очков. Опять ошиблись с тренером красно-белые?
- Трудно, сказать. Чтобы понять, что там происходит, надо побывать внутри команды, узнать обстановку. Пришел новый тренер - у него своё видение игры. Допустим, он хочет видеть команду в соответствии с каким-то конкретным своим планом, но не все футболисты готовы или способны выполнять те требования, которые им предъявляются - таким образом, получается конфронтация. Думаю, что пока внутри все не устаканится, результата у "Спартака" не будет.
- «Динамо» прервало свою беспроигрышную серию гостевым поражением от "Зенита" - 0:3.
- Ожидал ли я такого крупного поражения? Ожидать можно. Но надо посмотреть на игроков, на поставленную игру, на командное взаимодействие. "Динамо", можно сказать, строит сейчас новую команду. Молодой парень Кирилл Новиков, которого бросили в омут, выплыл из этого омута и вытащил за собой команду. В принципе "Зенит" в том матче был сильнее во всех компонентах, но ничего страшного в этом поражении сейчас нет. Просто уровень "Зенита" и "Динамо" на данный момент разный. А крупные поражения бывают у всех команд. Важно другое: что футболисты поверили в своего тренера, что команда стала добиваться результата и подниматься по турнирной таблице.
- Неожиданно крупно уступил тульскому "Арсеналу" и "Локомотив" - 1:4. Это поражение - эхо неудач в Лиге чемпионов?
- Конечно, эти неудачи, которые преследовали команду в еврокубках, сказываются на ней. Что-то складывается не так, как еще недавно складывалось. А против "Локомотива" у нас в чемпионате все знают, как играть. Да и в матчах против ведущих клубов команды настраивать не надо. Конечно, эти команды хотят показать себя, обратить на себя внимание. Физическое и моральное состояние в "Локомотиве" сейчас пошатнулось. Конечно, ничего страшного здесь нет. Юрий Павлович Семин - опытный тренер, и все встанет на свои места постепенно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Силкин: пока внутри все не устаканится, результата у "Спартака" не будет
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал результаты наиболее интересных матчей 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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