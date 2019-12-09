Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц подвел итоги 2019 года для своей команды.
"Ростов" после 19 туров занимает 3-е место в таблице чемпионата России, уступая идущему вторым "Краснодару" одно очко и лидирующему в РПЛ "Зениту" 11 очков.
"Наш клуб уходит на зимний перерыв, занимая в турнирной таблице место первой пятерке, в зоне Еврокубков, и это очень приятно видеть и осознавать. Этот результат подтверждает тот факт, что мы движемся в правильном направлении. Игроки выкладываются на 100% и делают это качественно и ярко. Спасибо им, тренерскому штабу, всему клубу и вам за веру и поддержку в любой ситуации.
Во второй части сезона, в 2020-м году, нас ждет 11 серьезнейших матчей. Мы подготовимся к ним и постараемся выжать необходимый максимум!", - цитирует Арутюнянца Sport24.
Президент "Ростова": мы движемся в правильном направлении
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