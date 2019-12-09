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На награду претендуют восемь футболистов:
Максимилиан Филипп ("Динамо") — гол в ворота "Локомотива" (23-я минута игры) в матче 18-го тура.
Артем Дзюба ("Зенит") — гол в ворота "Динамо" (45+1 минута) в матче 19-го тура.
Евгений Луценко ("Арсенал") — гол в ворота "Локомотива" (78-я минута) в матче 19-го тура.
Иван Обляков (ЦСКА) — гол в ворота "Краснодара" (15-я минута) в матче 19-го тура.
Азер Алиев ("Уфа") — гол в ворота "Ахмата" (10-я минута) в матче 19-го тура.
Никита Чернов ("Крылья Советов") — гол в ворота "Урала" (21-я минута) в матче 19-го тура.
Деян Радонич ("Крылья Советов") — гол в ворота "Урала" (64-я минута) в матче 19-го тура.
Бактиер Зайнутдинов ("Ростов") — гол в ворота ("Спартака") (83-я минута) в матче 19-го тура.
Мячи Дзюбы и Облякова — среди претендентов на лучший гол декабря в РПЛ
Пресс-служба РПЛ объявила старт голосования на лучший гол по итогам декабря. В этом сезоне лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты российской Премьер-Лиги и канала "Матч Премьер".
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