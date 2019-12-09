Мячи Дзюбы и Облякова — среди претендентов на лучший гол декабря в РПЛ

Пресс-служба РПЛ объявила старт голосования на лучший гол по итогам декабря. В этом сезоне лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты российской Премьер-Лиги и канала "Матч Премьер".