РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку месяца

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Эксперты РПЛ отобрали пятерку самых достойных кандидатов, а у болельщиков теперь есть возможность проголосовать за одного из них в официальной группе РПЛ ВКонтакте.
Евгений Луценко ("Арсенал") — 2 игры, 2 гола, 1 голевая передача.
Александр Беленов ("Уфа") — 2 игры, 0 пропущенных голов.
Бактиер Зайнутдинов ("Ростов") — 2 игры, 2 гола.
Азер Алиев ("Уфа") — 2 игры, 1 гол, 1 голевая передача.
Хвича Кварацхелия ("Рубин") — 2 игры, 1 гол, 1 голевая передача.
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