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Уткин — о различии между Тедеско и Кононовым: один — тренер, другой — поп

Журналист и блогер Василий Уткин сравнил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско с предшественником немецкого специалиста — Олегом Кононовым.
Фото: РИА Новости
"Спартак" проиграл 1:4 "Ростову". За какой-то определенный период времени опять выясняется, что Тедеско ничуть не лучше Кононова на этом отрезке времени.

У тренера есть соревновательный период. И каждый тренер приходит решать определенную задачу. Я не вижу необходимости сравнивать Кононова с Тедеско, потому что Тедеско — тренер, а Кононов был поп, понимаете? Тедеско разговаривает категориями футбольными. Он говорит: "Продолжим об этом весной, если вы меня здесь, конечно, увидите". Он говорит: "Сыграли так-то потому-то…" Он делает ошибки, безусловно. Еще раз говорю: я до сих пор не уверен, что он справится. Но Тедеско говорит о построении, о готовности, говорит: "У меня хорошая группа игроков, мне других не надо". А что говорил Кононов? Кононов успел назвать три состава, более-менее его удовлетворяющих. Это еще с Глушаковым и Комбаровым, потом без них на предсезонном турнире, а потом уже без Фернандо и иже с ними. Ничего не получилось. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно перетерпеть, нужно верить. Говорил о доверии со стороны руководства. Ну я же говорю, это поповские разговоры, а не тренерские. Кононов — поп, понимаете? Вот, кем он показал себя на протяжении работы со "Спартаком". Даже этот его пиджак — разновидность сутаны. А Тедеско — тренер. Неважно, хороший, плохой, но у него тренерские мысли в голове.

А так, "Спартак" всегда выбирает тренеров в лотерею. В лотерею выиграли Карреру, в лотерею проиграли Аленичева. Потом еще и еще, и еще. Они этот кубик будут бросать бесконечно. Сейчас вот такой тренер. По крайней мере его интересно обсуждать, по крайней мере он принимает рабочие решения, по крайней мере это все про футбол — хоть какая-то радость", — сказал Уткин в своей передаче "Футбольный клуб", на которую ссылается Sport24.


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Теги: Уткин Тедеско Кононов Спартак
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