Председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал новость о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
По информации СМИ, Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где бывшему политику должны были провести операцию на сердце.
"Очень печальные новости. Лужков очень любил спорт и футбол, в частности. Юрий Михайлович хорошо относился к нам, ветеранам. Он много сделал для того, чтобы им жилось нормально. Он очень любил футбол! Мы даже как-то играли против друг друга. Я за команду ветеранов "Спартака", а он — за команды Москвы. Жаль, в одной команде так и не удалось нам сыграть.
Приношу большие соболезнования. Считаю, что Юрий Михайлович проделал достойную работу на посту мэра Москвы, хорошо руководил городом. Да, было сложное время, но он принял город и сделал ту работу, которую сейчас продолжает Сергей Собянин. Все пошло оттуда. Тогда просто пришло время уходить, и Лужков ушел", - цитирует Мирзояна Sport24.ru.
Мирзоян: жаль, что в одной команде с Лужковым так и не удалось сыграть
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