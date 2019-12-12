"Спасибо за приятные сообщения. Через 2 недели восстановлюсь на 100 процентов", - успокоил болельщиков Чорлука в своём Инстаграме.
Чорлука: через 2 недели восстановлюсь на 100 процентов
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, которого унесли с поля на носилках по ходу матча Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2), сообщил о своём состоянии здоровья.
"Спасибо за приятные сообщения. Через 2 недели восстановлюсь на 100 процентов", - успокоил болельщиков Чорлука в своём Инстаграме.
"Спасибо за приятные сообщения. Через 2 недели восстановлюсь на 100 процентов", - успокоил болельщиков Чорлука в своём Инстаграме.
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