- Еще раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее. Год рождения "Зенита" — май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе "осень-весна". Поэтому юбилейный сезон начинается в июле.
Напомним, 25 мая петербургский "Зенит" отпраздновал юбилей - 100 лет со дня основания клуба.
В минувшем сезоне сине-бело-голубые завершили чемпионат России на второй строчке, отстав от "Краснодара", ставшего чемпионом страны, на одно очко. Таким образом прервалась шестилетняя победная серия команды Сергея Семака в РПЛ. Также "Зенит" вылетел из Кубка страны, уступив в финале РПЛ будущему победителю соревнования московскому ЦСКА.
Новый сезон петербуржцы начнут домашним матчем против "Ростова", который состоится в период с 18 по 21 июля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Источник: "СЭ"
"Вы что, двоечники по арифметике были?" Медведев - о юбилейном сезоне "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему юбилейный сезон для клуба еще не начался.
Фото: ФК "Зенит"