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Медведев: переговоры по Роману Веге успешно завершены

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что переговоры с "Аргентинос Хуниорс" по переходу защитника Романа Веги завершены.
Фото: Getty Images
"Переговоры по Роману Веге успешно завершены. Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования", - цитирует Медведева Sport24.

Роман Вега, играющий на позиции левого крайнего защитника, является воспитанником "Аргентинос Хуниорс". В сезоне 2022/2023 аргентинец выступал на правах аренды за вторую команду каталонской "Барселоны". В минувшем сезоне 21-летний игрок записал на свой счет 1_2 в 15 матчах за родную команду. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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