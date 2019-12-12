- Кризис российского футбола? Надо называть вещи своими именами. О кризисе говорить трудно, все-таки это слово подразумевает продолжительность. Это случилось только в этом сезоне, хотя в предыдущем тоже не очень удачно выступали за исключением одной-двух команд. То, что выступают ужасно, можно сказать уже сейчас, даже если «Краснодар» пройдет. Все команды повылетали, причем везде проигрывали, везде показали ужасный результат. Говоря о том, с чем это связано, то в Европе же даже не знают, что у нас футболисты получают в 2-3 раза больше, чем в некоторых европейских командах. Многие понять не могут, как они ничего не выигрывают, почему дальше никуда не пробиваются, если им столько платят. Логика отсутствует. Какой-то футболист, который забивает 2-3 мяча за сезон в чемпионате России, получает зарплату больше, чем футболисты чуть ли не чемпионата Германии или Испании. Вот у нас это так, - приводит слова Мостового sport24.
Напомним, что шансы на выход в плей-офф остались только у "Краснодара". Сегодня он играет против "Хетафе".
Начало игры - в 20:55 по мск.
Мостовой: то, что клубы выступили ужасно, можно сказать, даже если "Краснодар" пройдёт
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, находится ли российский футбол в кризисе
Фото: РПЛ
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