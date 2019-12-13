» » Гинер покинул здание Дом футбола РФС спустя полчаса после начала комитета по этике

Гинер покинул здание Дом футбола РФС спустя полчаса после начала комитета по этике

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер спустя 30 минут покинул Дом футбола, в котором проходило заседание Российского футбольного союза по этике. Об этом сообщает "Чемпионат".

В ходе заседания комиссия РФС должна была проанализировать слова Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с "Краснодаром". Игра завершилась со счётом 1:1, а представители "армейцев", включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — "Краснодар".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гинер РФС ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Три футболиста "Манчестер Юнайтед" — в команде недели Лиги Европы
Гинер покинул здание Дом футбола РФС спустя полчаса после начала комитета по этике 1
Юран: система осень-весна – бестолковщина, мы второй дивизион похерили
Игроки "Ман Сити" пропустят рождественскую вечеринку из-за результатов команды 1
«Осень-весна» – лучший вариант для еврокубков. Если её и менять, то по другой причине 1
"Лестер" не будет продавать ведущих игроков в зимнее трансферное окно
Роналдиньо: Месси — лучший игрок своего поколения, но не в истории 1
Черчесов о VAR: забив гол, игроки уже не знают, радоваться или нет, — это плохо 2
"Атлетико" поспорит с "Интером" за защитника "Челси" Алонсо
В "Манчестер Юнайтед" верят, что уже зимой смогут подписать Санчо
Лэмпард — о покупках "Челси" в январе: доволен своим составом
Полузащитник "Вулверхэмптона" оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЕ
Игбун: Гончаренко — сумасшедший, Семак ближе к игрокам 2
Ледяхов: с начала чемпионата в Грозном чувствовал мышиную возню за спиной 2
Феллайни — о возможном переходе в "Тоттенхэм": мне хорошо в Китае 1
Игбун: люди часто называют Россию расистской страной, но я здесь с этим не сталкивался ни разу 3
Бывшая девушка футболиста "Ливерпуля" обвиняется в поддержке терроризма
Игбун: болельщики ЦСКА писали мне: "переходи к нам, ждем!"
ЦСКА повторил антирекорд "Спартака" в Лиге Европы
"Это уровень РПЛ". Бубнов оценил вылет всех российских команд из еврокубков 24
Ярошик — о победе ЦСКА: вот так нужно прощаться с Лигой Европы 2
Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Нападающий "Рейнджерс" Морелос стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы-2019/20
Гончаренко: Акинфеев — это глыба. А у Помазуна неблагодарная позиция 4
Юнгберг: горжусь игроками "Арсенала", у них потрясающий характер
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Пономарев: в еврокубках нам делать нечего. И в РПЛ смотреть, честно говоря, не на что 8
Обляков: настрой у ЦСКА был боевой, выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг 7
Чалов: ЦСКА нужно было так играть раньше 8
Финт Перейры в матче "МЮ" — "АЗ Алкмар" признан моментом дня в ЛЕ
Все новости