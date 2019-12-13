Президент московского ЦСКА Евгений Гинер спустя 30 минут покинул Дом футбола, в котором проходило заседание Российского футбольного союза по этике. Об этом сообщает "Чемпионат".
В ходе заседания комиссия РФС должна была проанализировать слова Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.
Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с "Краснодаром". Игра завершилась со счётом 1:1, а представители "армейцев", включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.
Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — "Краснодар".
Гинер покинул здание Дом футбола РФС спустя полчаса после начала комитета по этике
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