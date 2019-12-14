Тренер "Тамбова" Сергей Первушин вспомнил эпизод из матча чемпионата России против "Зенита" с участием Артема Дзюбы.
"Мы играли против "Зенита". Наш крайний защитник Антон Килин с ростом около 170 сантиметров поставил Артему корпус и выиграл мяч. Лично с Дзюбой не знаком, но, судя по всему, он очень добрый человек. После этого единоборства нападающий «Зенита» очень долго смеялся. Эпизод происходил возле нашей скамейки, поэтому эмоции Артема и сам момент рассмешил даже нас. Конечно, когда форвард получает мяч в недодачу, с ним очень тяжело бороться", - цитирует Первушина Sportbox.
Первушин: лично с Дзюбой не знаком, но, судя по всему, он очень добрый человек
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