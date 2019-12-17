"Украине никогда не простят убийства русских". Жириновский — о травле украинского футболиста Зозули

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о скандале с участием украинского футболиста испанского клуба "Альбасете" Романа Зозули, которого в Испании снова назвали нацистом: из-за криков с трибун матч отменили, а Роман расплакался.



"Футболист Зозуля плакал в раздевалке после того, как его за нацизм освистали испанские болельщики. Пусть так же плачут все 6 президентов Украины!



Он думал, Украине простят убийства русских? Никогда! Все бывшие главы Украины окажутся на скамье подсудимых", — написал Жириновский в своем телеграм-канале.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал Зозулю, обвиненного в нацизме испанцами.