Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал невыход российских клубов в плей-офф еврокубков в текущем сезоне
"Никакой деградации нет в РПЛ, наша таблица показывает, что до конца чемпионата будет борьба за еврокубки и чемпионство. У нас очень высокая плотность и очень интересный чемпионат. Могу отметить, что тот факт, что наши клубы не вышли в весеннюю часть еврокубков – минус. К тому же мы потеряли шестое место в таблице коэффициентов. Я не думаю, что это какая-то безответственность. У каждого клуба были свои обстоятельства, каждая команда сделает выводы", - цитирует Прядкина "Чемпионат.сом".
Глава РПЛ подчеркнул, что чемпионат России не деградирует
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