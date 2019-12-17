Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
— Кто твой лучший друг в ЦСКА?
— Я думаю, Яка Бийол. Он пришел в команду до Николы Влашича. Мы поладили с первого дня австрийского сбора. У нас много общего, поэтому сразу сошлись, — признался Бистрович. — Общаюсь еще с Арнором и Магнуссоном. Мы обычно ужинаем вместе.
— Самый стильный в ЦСКА?
— Сложный вопрос. Да, многие одеваются хорошо. Я скажу, что это Игорь Акинфеев. Он выглядит, как настоящий спортсмен. У него стильные тренировочные костюмы, мне очень нравится такой прикид.
— Кто твой самый любимый игрок в команде?
— Влашич.
— Кто самый эмоциональный?
— Больше всех показывать эмоции любит Дзагоев.
— Кто самый сдержанный?
— Такума.
— Кто чаще остается после тренировок?
— Марио Фернандес. Он очень много работает.
— Кто лучше бьет штрафные?
— Обляков.
— Кто заиграл бы в "Барселоне"?
— Акинфеев, Влашич… И все на этом.
— У кого лучшее видение поля?
— Ильзат Ахметов.
Sport24
Бистрович: из ЦСКА в "Барселоне" заиграли бы Акинфеев и Влашич
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