«С тобой или нет, у меня будет темнокожий малыш». Семак слетал в Африку вместе с женой

Прежде чем продолжать, сразу предупредим: семейные отношения у главного тренера питерской команды специфические. Например, в этом году Сергей и его супруга Анна развелись, чтобы пожениться второй раз. Как объяснил Семак, хотели освежить чувства.
Поездку в Африку супруга Семака анонсировала оригинальным способом:
- Мы поедем с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссером [фильма, который будет снимать Семак]. Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни.
Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок».
Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую», - приводил её слова «Бизнес Online».
Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок».
Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую», - приводил её слова «Бизнес Online».
Хейт читателей Анну не остановил. Тем более на поездку в Африку у жены Семака были отдельные причины:
- Несколько дней назад мне написала подруга. Наташа замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на инстаграм Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь...
До встречи с Милой мне было ничего неизвестно о ее подопечных, детях-альбиносах из Гвинея-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты – в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на черном рынке стоит пару тысяч долларов – наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея-Бисау, - написала она в социальных сетях.
Поездка, видимо, получилась продуктивной. Семак поиграл с местными парнями в футбол.
А затем сам подробно расписал свои впечатления от поездки.
View this post on Instagram
Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех кто помог в нашем путешествии. Благодарю @mila_for_africa за возможность стать частью важного дела и @dakosta_eco_retreat за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.
Естественно, его супруга была куда более концептуальна:
- Уехав из Африки, я не могу думать ни о чем, кроме этих детей. Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель – калейдоскоп лиц с пронзительными взрослыми глазами останется со мной навсегда.
Не смотрите на меня так, прошу: где-то на другом конце Земли есть люди, которые считают, что вам нельзя помогать. Они уверены, что помогать надо своим, а вам пусть помогут американцы или европейцы – у них считается нормой обращать внимание на нужды иностранцев.
Помню, когда в команде «Зенит» собирали деньги на одно благое дело для детей русского севера, первыми пожертвовали средства Андре Виллаш-Боаш и Халк. Их искренне волновали проблемы людей в русской глубинке. К слову, у Халка в родной Бразилии социальных проблем не меньше, чем в России. Всегда охотно жертвовал на беды русских детей итальянский тренер Лучиано Спалетти, никогда не жалели денег для сирот и больных неродной страны португальские игроки-легионеры.
БЛАГОтворительность не имеет географических границ, - написала Анна в социальных сетях.
Правда, почему-то фотографий альбиносов в её инстаграме так и не было найдено...
А как начали отпуск другие игроки "Зенита"?
Дзюба рубится с Маком в теннис и ходит на хоккей
Дриусси проводит время с семьей.
Малком скучает по футболу.
А Ракицкий разрывает клубное шоу. Серьёзно - Ярик очень крут
Фото: https://www.instagram.com/annas_secret_garden