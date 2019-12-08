«С тобой или нет, у меня будет темнокожий малыш». Семак слетал в Африку вместе с женой

Фото: https://www.instagram.com/annas_secret_garden/

- Мы поедем с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссером [фильма, который будет снимать Семак]. Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни.



Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок».



Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую», - приводил её слова «Бизнес Online».