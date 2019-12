«С тобой или нет, у меня будет темнокожий малыш». Семак слетал в Африку вместе с женой

View this post on Instagram

Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех кто помог в нашем путешествии. Благодарю @mila_for_africa за возможность стать частью важного дела и @dakosta_eco_retreat за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.