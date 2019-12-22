Бывший полузащитник "Спартака" украинец Максим Калиниченко высказался на тему того, что Украиной руководит президент Владимир Зеленский.
— Голосовали за Зеленского на выборах президента Украины?
— Больше, наверное, был против. Почему? Не то, чтобы я не верил тем словам, которые он говорит. По большому счету он ничего и не говорит. Парадокс в том, что выиграл президент без предвыборной программы. Просто пошли против Порошенко — и это можно понять. Я не был его сторонником, и вообще к власти имущим я отношусь скептически во всем, особенно это касается стран СНГ. Люди явно не делают то, что должны, а занимаются своими насущными делами. Не буду в это углубляться.
Фигура Зеленского в политике не совсем понятна. Люди дали ему карт-бланш, посмотрим, как он им воспользуется.
— Комик во главе страны — норма?
— Ничего плохого в этом не вижу. Норма — это когда граждане страны хорошо живут. А кто возглавляет страну? Пускай хоть Микки Маус. Главное, чтобы люди жили по-человечески. Норма не в том, что юморист возглавляет страну или что один человек возглавляет страну двадцать лет. Мерило — уровень жизни.
На Украине президентом может стать любой, у кого есть доверие. Другое дело, что это завоеванное доверие нужно оправдать, а не разочаровывать людей.
Sport24.ru
Калиниченко: комик во главе Украины? Пусть хоть Микки Маус, главное, чтобы жили по-человечески
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