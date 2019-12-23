РПЛ опубликовала видео лучших голов первого круга с 10-го по 19-й туры

Вторая часть самых топовых голов этого сезона #РПЛ ?— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2019
? Насладитесь лучшими забитыми мячами с ? по 1??9?? туры!#РПЛтопчик pic.twitter.com/O0kZxv7WT0
В подборку вошли мячи Антона Заболотного, Кристиана Нобоа (оба — "Сочи"), Роберта Бауэра, Евгения Луценко (оба — "Арсенал"), Федора Чалова, Николы Влашича, Ивана Облякова (все — ЦСКА), Маркуса Берга, Сергея Петрова (оба — "Краснодар"), Элдора Шомуродова, Хорена Байрамяна, Романа Еременко, Алексея Ионова, Бактиера Зайнутдинова (все — "Ростов"), Вилькера Анхеля, Одисе Роши (оба — "Ахмат"), Артема Дзюбы, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича (все — "Зенит"), Паула Антона, Никиты Чернова, Деяна Радонича (все — "Крылья Советов"), Клинтона Н’Жи, Максимилиана Филиппа (оба — "Динамо"), Эсекьеля Понсе ("Спартак") и Азера Алиева ("Уфа").