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Уткин - о запрете на критику судейства: не понимаю, чего хочет новая администрация РФС

Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможного введения запрета на обсуждение работы судей.

"Я впервые под корень не понимаю, чего хочет новая администрация РФС. Я о запрете на критику судейства клубами. Ну, во-первых. Ни одно дело ещё не стало лучше от запрета на критику. Выйдите на улицу и посмотрите по сторонам. Вы увидите не меньше десятка примеров. Для более продвинутых есть сопоставление падения интереса к телеку как источнику информации и рост интереса ко всему, помимо него. Причина? Разные представления о допустимой критике. Это если очень мягко выражаться. Во-вторых, я прекрасно понимаю, сам работаю в соцсетях и все комменты в ютьюбе своём читаю, что критикой часто называют ор/визг/ругань.

Я терплю, в основном, с улыбкой. Но я не РФС. А у РФС есть комитет по этике, например. Он для чего? Он, по-моему, ровно для этого и создан. Там трудится всё ещё никому не известный, но неутомимый и имеющий мнение обо всем Андрей Созин. Если этот комитет есть, то не для того ли, чтобы и определять прецедентным образом границы дозволенного?

То есть на самом деле я думаю, что комитет по этике совсем не упёрся. Но он ведь есть. Туда исправно выбирают людей. Так вот этим их и надо занять. В-третьих, есть «правило проституции». Если она вне закона, люди своим телом торгуют все равно. Но бесконтрольно. Без налогов, без медицинских гарантий, без охраны закона — и проституция в итоге ютит под своим несвежим крылом торговлю наркотой, краденым, любой иной криминал. Иными словами — запрещая под ноль, теряешь контроль. То есть на самом деле теперь каждый клуб спокойно будет транслировать свою позицию в любых формах через официально с клубом не связанных людей, но всем известных. И с них уже никак не спросишь, и в диалог не вступишь, даже штраф не поимеешь. Что взять с условного Валерия Рейнгольда?

В-четвёртых, а где тогда обсуждать судейство? Это примерно треть всех разговоров о футболе. Где та площадка, на которой это можно делать с каких-то разумных аналитических позиций? Компетентных? Или вообще не говорить? А как вы это запретите? Заметьте, это ведь я рассуждаю чисто логически. Абстрактно. Меня лично как раз этот разговор интересует крайне редко, и именно потому, что он — чистый выплеск энергии. Но именно в таком качестве он многим и требуется. Закрываете крышку на кипящей кастрюле и садитесь сверху. Прыснет снизу адским парком довольно быстро. Волдыри на этом месте, они страшно досаждают. Не, жить можно. Но без удовольствия совершенно", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

"Чемпионат.сом"


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