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Деспотович: Кононов и Хохлов спрашивали: "Хочешь перейти к нам?"

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович заявил, что им интересовались московские "Спартак" и "Динамо".

"Да, такое было. Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: "Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?"

Конечно, это было приятно, потому что "Спартак" и "Динамо" — большие команды. Я отвечал, что у меня контракт до конца сезона-2019/20, а остальное решаю не я. Куда-то уйти из "Оренбурга" я не рвался, так что не расстроился, когда дальше дело не пошло", — цитирует Деспотовича Sports.ru.

27-летний Деспотович в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах РПЛ.


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Теги: Деспотович Кононов Хохлов Динамо Спартак Оренбург
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