» » Игрок "Альбинолеффе" Гонци: мне пишут русские агенты, но я не могу прочитать их сообщения

Игрок "Альбинолеффе" Гонци: мне пишут русские агенты, но я не могу прочитать их сообщения

Полузащитник итальянского клуба "Альбинолеффе" Юрий Гонци, родившийся в России, сообщил, что был бы не против переехать в российский чемпионат.

"Интерес из России в этом году я почувствовал как никогда. Многие дети присылают мне письма: спрашивают, как у меня дела, что такое итальянский футбол и могут ли они приехать сюда, чтобы сыграть со мной. Нет, я не про соцсети — реальные письма, написанные от руки русским языком. Честно, не знаю, кто они и откуда у них мой адрес. К счастью, мне помогает их читать девушка, которая ухаживает за моим дедушкой, — она иммигрировала из России много лет назад.

Переехать в Россию? Почему бы и нет. Но мне никогда не звонили из российских команд. Видел, что на трансфермаркт написано, будто я играл за молодежную сборную России, но это не так. Иногда в инстаграме пишут какие-то русские агенты или журналисты, но я не могу прочитать их сообщения — просто не понимаю", — сказал Гонци в беседе с Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гонци
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ругани может перейти в "Лестер"
Директор "Читы": если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт 2
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
"Реал" не будет покупать новых игроков зимой
Антонио: единственный способ борьбы с расизмом - снимать очки с клубов 5
Врач сборной России: если потребуется, Акинфеев вернется в национальную команду 4
Деспотович: Кононов и Хохлов спрашивали: "Хочешь перейти к нам?"
"Динамо" претендует на форварда сборной Словакии, которым интересовался ЦСКА 5
Беляев возглавил курский "Авангард" 2
Игрок "Альбинолеффе" Гонци: у ЦСКА крутые фанаты, поддержка напоминает мне итальянскую 1
Игрок "Альбинолеффе" Гонци: мне пишут русские агенты, но я не могу прочитать их сообщения 3
Кержаков: не стал переходить в "ПСЖ", потому что боялся, что они вылетят 1
Пациент, скорее, мёртв. «Оренбург», потерявший последний козырь, почти обречён 2
Жезус: Агуэро уже не такой молодой, пришло мое время
Виллиан: надеюсь, что останусь в "Челси", но пока не могу этого обещать
"Ювентус" хочет подписать Паредеса и готов включить в сделку Джана
Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси". Может туда поехать, но вряд ли играть 2
Определились соперники "Динамо" по контрольным матчам на сборах в Турции
Медведев и Игонин встретились с активными фанатами "Зенита" 2
РПЛ запустила голосование по выбору символической сборной десятилетия 15
Обухов — об оскорблении Дзюбы болельщиками: у нас свободная страна 7
Манджукич заработает более 10 млн евро за полтора года в Катаре
Лэмпард: очевидно, что Сон заслуживал удаления. Не сомневаюсь в честности Рюдигера
Кержаков: если 10 игроков "Зенита" сильнее 11 игроков "Спартака" — при чем здесь кабинет? 40
"Оренбург" зимой проведет сборы в Турции и Испании 1
Клопп пока не знает, как будет использовать Минамино в "Ливерпуле"
Де Лаурентис: "Наполи" с Гаттузо ждет светлое будущее
Матич: сложно выбрать между Месси и Роналду, они оба лучшие игроки в истории футбола
«С «Лионом», «Марселем», «Бордо» даже не разговаривал». Савин узнал, почему Смолов так и не покинул РПЛ
"Рома" предложит Коларову новый контракт и пост в структуре клуба
Все новости