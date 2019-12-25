Полузащитник итальянского клуба "Альбинолеффе" Юрий Гонци, родившийся в России, сообщил, что был бы не против переехать в российский чемпионат.
"Интерес из России в этом году я почувствовал как никогда. Многие дети присылают мне письма: спрашивают, как у меня дела, что такое итальянский футбол и могут ли они приехать сюда, чтобы сыграть со мной. Нет, я не про соцсети — реальные письма, написанные от руки русским языком. Честно, не знаю, кто они и откуда у них мой адрес. К счастью, мне помогает их читать девушка, которая ухаживает за моим дедушкой, — она иммигрировала из России много лет назад.
Переехать в Россию? Почему бы и нет. Но мне никогда не звонили из российских команд. Видел, что на трансфермаркт написано, будто я играл за молодежную сборную России, но это не так. Иногда в инстаграме пишут какие-то русские агенты или журналисты, но я не могу прочитать их сообщения — просто не понимаю", — сказал Гонци в беседе с Sport24.
Игрок "Альбинолеффе" Гонци: мне пишут русские агенты, но я не могу прочитать их сообщения
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»