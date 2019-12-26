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"Спартак" предложил Айртона "Фламенго"

Защитник "Спартака" Айртон Лукас может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает Flamengo RG, красно-белые предложили футболиста "Фламенго". Речь идет об аренде, но бразильцы пока ответ не дали.

Ранее во "Фламенго" перешел нападающий Педро Роша. Аренда рассчитана до конца 2020 года. При этом у бразильцев есть право выкупа игрока.

Айртон Лукас играет в "Спартаке" с января 2019 года, куда перешел из "Флуминенсе". Футболист был куплен за 7 млн евро. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах РПЛ. Контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.

Sport24


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Теги: Спартак Фламенго Айртон
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