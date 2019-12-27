Будогосский - об уходе Егорова: было ли при мне лучше? Если бы было лучше, то я бы еще работал

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал уход Александра Егорова с аналогичной должности.
"Я с ним не разговаривал на эту тему. Любой человек вправе написать заявление, если он хочет найти какую-то другую работу. Может быть, устал от этой работы. Что в этом плохого? Это его право. Считаю, что любой из тех людей, возглавлявших департамент, хотел сделать лучше. У кого-то получилось хорошо, у кого-то не получилось, кто-то не сумел. Это естественный процесс. Что здесь комментировать и что здесь искать? Какие подводные течения?
Я не могу говорить, что у него не получилось. А вы задайте ему этот вопрос. Когда человек уходит, то значит остались какие-то дела незавершенные, незавершенные планы. Я никогда не буду комментировать прессе работу своего коллеги, с которым мне довелось работать вместе, рука об руку в департаменте. Если есть какие-то решения, то это наши решения, и я не считаю, что они должны быть достоянием широкого круга людей.
Было ли при мне лучше? Если бы при мне было лучше, то я бы еще работал. Так сложились обстоятельства, вы знаете, какая была причина. Я же не могу давать сам себе оценку, и никогда не давал сам себе оценку. Я считаю, что не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.
Это вполне естественный процесс, потому что пришел новый руководитель, ему нужно ставить определенные направления своей работы. Право любого руководителя, и я имею в виду Александра Валерьевича Дюкова, искать новый подход и новый состав. Вот у вас в редакции увольняются люди? Вы же не даете информацию своим читателям, что у вас ушел один журналист и пришел другой журналист. Это никого не интересует абсолютно. А как только речь касается судейства, то сразу начинают рыть лопатой землю и искать то, чего нет на самом деле. Все это дело сугубо внутреннее, и есть законы этики, по которым вопросы должны обсуждаться только внутри системы РФС", - цитирует Будогосского Sport24.ru.
Будогосский - об уходе Егорова: было ли при мне лучше? Если бы было лучше, то я бы еще работал
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