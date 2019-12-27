Турецкий "Денизлиспор" договорился со "Спартаком" о переходе полузащитника красно-белых Джано Ананидзе. Об этом сообщает aksam.com.tr.
Грузинский хавбек проведет в Турции остаток сезона на правах аренды. "Денизлиспор" будет выплачивать игроку часть зарплаты.
Джано выступает в "Спартаке" с 2009 года и два раза уходил в аренду — в "Ростов" и "Крылья Советов". В нынешнем сезоне футболист провел за "Спартак" 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
"Денизлиспор" по итогам 16 туров чемпионата Турции занимает 11-е место в турнирной таблице.
Sport24.ru
СМИ: Турецкий "Денизлиспор" арендует у "Спартака" Джано
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