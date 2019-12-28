Жардима опять уволили из "Монако". Агент заявил, что Смольников авторитетнее Дзюбы в раздевалке

Головин опять остался без тренера, который ему доверял, Okko странно продвигает своих трансляции, Карло Анчелотти начал в Англии с двух побед, а Игнатьев рассказывает о дискомфорте в «Краснодаре»

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