Жардима опять уволили из "Монако". Агент заявил, что Смольников авторитетнее Дзюбы в раздевалке

Смольников центровой в раздевалке «Зенита»?
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы проигрывающего конкуренцию в «Зените» Игоря Смольникова, очень любопытно прокомментировал будущее защитника в команде. Ведь на что ни пойдешь ради продления контракта подопечного: соглашение Смольникова с «Зенитом» заканчивается в конце сезона.
- Слава – очень разносторонний защитник, вопросов никаких тут нет. Но Смольников – это подтвержденное качество, он ниже определенного уровня не опускается. Кроме того, Игорь – это все-таки еще и носитель традиций. Если его убрать, то кто останется?
Дзюба и Жирков? По весу в раздевалке с Игорем мало кто сравнится. Да, даже Дзюба. Я серьёзно. У Смольникова кличка Дед внутри команды, - приводит слова Маньякова «СЭ».
При этом агент рассказал, что у Смольникова есть и другие варианты продолжения карьеры. Если действительно так, защитнику лучше их использовать. Судя по осени, под Караваева Смольников присел плотно.
Что у Okko на уме?
К купившему права на трансляции АПЛ интернет-кинотеатру Okko есть серьёзные претензии со стороны подписчиков. Телеграм-канал Телеспортивные бредни ещё два месяца назад опубликовал любопытную динамику роста подписчиков английского футбола на сервисе.
В сентябре произошел взрывной рост подписчиков. В общей сумме - на 144 тысячи. Но всё не так здорово.
- Вот только большинство из этих 144 тысяч — никакие не «подписчики», а обладатели промокодов (жёлтый график), которые Okko сейчас раздаёт направо и налево. Реальное же число оплачивающих подписку (синий график) упёрлось в потолок в районе 25 тысяч и там и остановилось, - сообщалось под снимком.
Дело в том, что кинотеатр раздаёт слишком много по факту бесплатных подписок. Из-за этого те зрители, которые платили по несколько тысяч рублей летом, возмущаются в социальных сетях – почему сервис ведёт такую странную политику.
Теперь подписки раздают за репост в социальных сетях.
лол..еще за репост в ВК даже обещают промокод)) pic.twitter.com/yupiFHSasQ— Dmitry (@berserkerr89) December 28, 2019
Комментатор Владимир Стогниенко, который является шеф-редактором на Okko, даже не пытается оправдываться – просто отправляет разгневанных юзеров к другим представителям компании.
«Монако» снова остался без Жардима
Португальский специалист, последние годы (с перерывами) рулящий «Монако», вновь покинул «монегасков». Решение об уходе было принято на сегодняшней встрече тренера с руководством команды, несмотря на разгромную победу над «Лиллем» в предыдущем туре чемпионата Франции.
А ведь год назад бывший вице-президент клуба Вадим Васильев, несмотря на прошлые заслуги, поплатился должностью за признанное ошибочным увольнение Жардима...
Из-за всего этого слегка тревожно. Жардиму нравится Головин, и он ставит его даже в тех условиях, когда необходимость присутствия российского полузащитника на поле, не так очевидна. Впрочем, Александр действительно хорош на фоне партнёров и должен сохранить место в основе при любом тренере.
Анчелотти здорово вернулся в Англию
Карло Анчелотти, у которого не получилось в «Наполи», решил вернуться в Англию и подхватил бедовый «Эвертон», который волочился неподалёку от зоны вылета. При новом коуче дела сразу поползли вверх.
В первом туре на посту новой команды Анчелотти победил «Бернли» с минимальным преимуществом. В следующей игре «Эвертон» сломил «Ньюкасл». Итальянец уже сейчас даёт результат или просто стечение обстоятельств?
А все три гола «ирисок» в этих матчах забил форвард Доминик Кэлверт-Льюин.
Игнатьев рассказал про дискомфорт в «Краснодаре»
Новоиспеченный форвард «Рубина» довольно трогательно попрощался с бывшим клубом в социальных сетях, но в интервью признал, что испытывал дискомфорт в прежнем команде:
Иван Игнатьев - игрок «Рубина» ? pic.twitter.com/j7XIRZewvD— «Рубин» Казань (@fcrk) December 28, 2019
- Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович. Он сказал мне лично, что имеет интерес видеть меня в команде. Я был рад, потому что в своем клубе в последнее время получал мало игровой практики, было недопонимание с контрактом, много нюансов, вопросов друг к другу. Было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт, - сказал Игнатьев пресс-службе клуба.
Удивительно, летом Игнатьеву дали тот контракт, которого он добивался скандалами и ультиматумами, но всё равно «состояние на тренировках было уже не то». Неужели Слуцкий чего-нибудь добьётся от такого футболиста или Игнатьев пополнит ряды вечно перспективных?
Фото: globallookpress.com, nevasport, social.bet