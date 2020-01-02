УЕФА включил четырех футболистов РПЛ в топ-50 молодых игроков, за которыми стоит следить в 2020-м
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список из 50-ти молодых игроков (не старше 21 года), за которыми стоит следить в 2020 году.
Магомед-Шапи Сулейманов / Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
В топ-50 были включены четверо футболистов, выступающие за клубы российской Премьер-лиги. В перечень вошли 18-летний грузинский полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили, 17-летний российский защитник ЦСКА Вадим Карпов и 20-летний исландский полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон, а также 20-летний российский нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов.
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