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Орлов: мне стало смешно, когда Черчесов включил Зобнина в пятерку лучших игроков

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, проведя параллель с хавбеком "Спартака" Романом Зобниным.

"По ходу этого сезона мне доводилось слышать от болельщиков и некоторых специалистов: "Ну что он крутит, этот Барриос, отдал бы уже мяч. Ребята, он — колумбиец. Ни один из латиноамериканцев никогда просто так не отдаст мяч. Те же бразильцы всегда немного мяч передерживают, а когда насладится мячом — он все равно выдаст так, как надо, "конфетка" будет.

Европейская манера — экономичная, это голландский и немецкий стиль. Три паса — и мяч в воротах. Бразильцы вяжут какие-то комбинации, хитросплетения, затем еще и финт заложат. Вот что Барриос делает? Когда он отбирает мяч, то хочет показать, что он — король!

Подставляет корпус, а тут его сзади бьют по ногам. И не каждый судья свистнет. А он теряет мяч, и начинается атака на наши ворота. Отсюда и непонимание у болельщиков. Но он-то хотел сыграть красиво, показать себя, он пошел вперед. Такое восприятие футбола, менталитет.

У немцев как игра строится? Получил мяч — сразу отдай. Немного выхолощенный стиль, но он тоже ведет к успеху. Однако при этом бразильцы — пятикратные чемпионы мира. Делайте вывод. И не ругайте Барриоса.

Я ему прощаю ошибки. Хотя у него нет длинных передач, как у Ракицкого — надо быть тоже талантливым в этом смысле. Но все равно Барриос хорош. Я читал много интервью в заокеанской прессе о том, почему его отдали нам в ранге чемпиона страны. Он же был "опорником", а латиноамериканцы всегда хотят видеть игрока, который забивает. Но у Барриоса по роду занятий на поле такой возможности не было. Впрочем, наши полузащитники вообще не бьют по воротам.

Вот что показывает Зобнин? Мне смешно стало, когда Станислав Черчесов назвал его в пятерке лучших игроков. Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам? У него масса брака! А Леонид Федун говорит, что это лучший сезон для Зобнина. Он все умеет, бегает быстро, прекрасно готовится. Но надо еще и что-то на поле показывать. Широков столько не бегал, зато один его пас мог решить судьбу матча. Аршавин — еще выше класс. Понимаете, да? И кто больше нужен футболу — Зобнин или Широков?" — цитирует Орлова "Спорт уик-энд".

В декабре прошлого года Черчесов назвал пятерых российских футболистов, которых взял бы в европейскую команду в случае назначения, включив туда и Романа Зобнина.


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Теги: Орлов Черчесов Зобнин Барриос Спартак Зенит
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