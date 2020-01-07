"Хоффенхайм" купил у "Севильи" нападающего Мунаса Даббура, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Контракт 27-летнего футболиста с немцами рассчитан до лета 2024 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Даббур принял участие в двух матчах Ла Лиги, проведя на поле 24 минуты. В прошлом сезоне он выступал в аренде за "Зальцбург", где отличился 20 раз в 29 матчах чемпионата Австрии.
Ранее игрока пытался арендовать ЦСКА, однако "Севилья" настаивала на продаже футболиста.
Sport24.ru
"Хоффенхайм" купил Даббура, которым интересовался ЦСКА
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