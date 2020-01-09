Тульский "Арсенал" в своей группе Вконтакте назвал соперников на ближайших тренировочных сборах в Турции.
В январе и феврале "оружейники" проведут по четыре товарищеских матча.
Туляки встретятся с азербайджанским клубом "Кешля" (22 января), румынским "Сепси" (23 января), польской "Короной" (25 января), сербской "Младостью" (26 января), чешским "Пршибрамом" (4 февраля), словенским "Целе" (8 февраля), румынским "Ута Арадом" (12 февраля) и белорусским "Шахтером" (12 февраля).
После 19 туров РПЛ "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице (25 очков).
Тульский "Арсенал" проведет 8 матчей на сборах в Турции
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