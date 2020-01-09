Известный в прошлом арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение на должность главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.
"Поздравляю его с назначением. Изменится ли судейство в России при Кашшаи? Нет. У нас глубочайший, системный кризис в судействе. И опыт приглашения иностранца уже был. Ребята брались, засучив рукава. И что-нибудь получилось? Наш друг Пьерлуиджи Коллина на Украине тоже брался за это дело, не вышло. Даже одного арбитра не подготовили. Тоже самое и при Роберто Роззети у нас.
Сейчас же сделали публичную рокировочку, чтобы показать, что у нас озабочены проблемой судейства, приглашаем иностранца.
Как выходить из кризиса? Серьезно заниматься, засучив рукава. Нужна работа, которая не под силу Кашшаи. Нужен российский специалист, понимающий наш менталитет. Но даже не это главное. Есть жизненные примеры: Пеле, Марадона, Платини, великие футболисты, которые не стали хорошими тренерами. Также и с судейством, не все хорошие арбитры становятся великими руководителями. Нужно набирать грамотных людей. которые возьмут правила игры и будут работать с судьями. Это же длительный процесс, который так быстро не разрешится", - цитирует Хусаинова Sport24.
Хусаинов: судейство в России при Кашшаи не изменится
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