» » А. Новиков: "Динамо" — моя жизнь. На приглашение сына сразу ответил согласием

А. Новиков: "Динамо" — моя жизнь. На приглашение сына сразу ответил согласием

Тренер Александр Новиков, вошедший в штаб главного тренера "Динамо" и сына Кирилла Новикова, прокомментировал свое назначение. Александр будет работать с основным составом.

"С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица. Ощущение, что вернулся домой. В "Динамо" все родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в "Динамо", являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль. А в 20 лет дебютировал за основу. Смело могу сказать, что "Динамо" — моя жизнь.

Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл — самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом.

В "Динамо" хороший состав, много талантливой молодежи, с которыми мне довелось поработать еще в Академии имени Льва Яшина. Плюс красивый и уютный стадион. В прошлом году дважды приезжал в Петровский парк — сначала как зритель на матч открытия с тульским "Арсеналом", а затем в качестве тренера ФК "Сочи", — цитирует Новикова-старшего пресс-служба "Динамо".


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Теги: Динамо Новиков
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