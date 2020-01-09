Сообщается, что казанский клуб направил письмо в чешский клуб о готовности к переговорам.
Во время летнего трансферного окна игроком интересовались несколько российских клубов. Комличенко, в частности, был близок к переходу в ЦСКА.
В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом году Комличенко дебютировал за сборную России. Transfermarket оценивает игрока в 5,5 млн евро.
"Рубин" хочет подписать Комличенко
"Рубин" проявляет интерес к нападающему чешской "Млады Болеславы" Николаю Комличенко, сообщает телеграм-канал журналиста Дмитрия Егорова.
Фото: Getty Images
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