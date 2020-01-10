"Тамбов" опубликовал график зимних сборов и назвал соперников по контрольным матчам

"Тамбов" начнет подготовку к возобновлению сезона в РПЛ 11 января.

11-го января футбольный клуб "Тамбов" выходит из отпуска и приступает к подготовке к весенней части сезона РПЛ.



Тренерским штабом на этот период запланированы три учебно-тренировочных сбора: в Тамбове, в Турции и на Кипре.



Подробности и спарринги ? https://t.co/xwjKgyNirh pic.twitter.com/SE7iDWr6lI — ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 10, 2020

Первый втягивающий сбор пройдет в тамбовском манеже и продлится 10 дней. 18 января команда проведет контрольный матч с белгородским "Салютом".Второй сбор "Тамбов" проведет в турецком Белеке с 26 января по 7 февраля. В Турции команда Сергея Первушина сыграет три контрольных матча. Соперниками "Тамбова" станут сербский "Радник", чешский "Словацко" и белорусская "Городея". Точные даты матчей станут известны позднее.C 14-го по 27 февраля "Тамбов" сыграет на Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре в городе Пафос. На групповом этапе 11-я команда РПЛ встретится 15 февраля с "Томью", 18-го с "Чертаново" и 21-го с "Крыльями Советов". Перед вылетом на Кипр футболисты пройдут углубленное медицинское обследование в Москве.Возобновится сезон для "Тамбова" 1 марта домашним матчем с "Рубином" в рамках 20-го тура РПЛ.