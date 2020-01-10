» » "Тамбов" опубликовал график зимних сборов и назвал соперников по контрольным матчам

"Тамбов" опубликовал график зимних сборов и назвал соперников по контрольным матчам

"Тамбов" начнет подготовку к возобновлению сезона в РПЛ 11 января.


Первый втягивающий сбор пройдет в тамбовском манеже и продлится 10 дней. 18 января команда проведет контрольный матч с белгородским "Салютом".

Второй сбор "Тамбов" проведет в турецком Белеке с 26 января по 7 февраля. В Турции команда Сергея Первушина сыграет три контрольных матча. Соперниками "Тамбова" станут сербский "Радник", чешский "Словацко" и белорусская "Городея". Точные даты матчей станут известны позднее.

C 14-го по 27 февраля "Тамбов" сыграет на Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре в городе Пафос. На групповом этапе 11-я команда РПЛ встретится 15 февраля с "Томью", 18-го с "Чертаново" и 21-го с "Крыльями Советов". Перед вылетом на Кипр футболисты пройдут углубленное медицинское обследование в Москве.

Возобновится сезон для "Тамбова" 1 марта домашним матчем с "Рубином" в рамках 20-го тура РПЛ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Футболисты "Зенита" начали проходить зимний медосмотр
Депутаты Госдумы предложили продавать пиво на стадионах с крепостью не более 5%
Экс-судья Егоров о назначении Кашшаи: надеются пустить чистую слезу. Иностранцу дадут больше денег
Жиру согласовал контракт с "Интером". Игрок может перейти в клуб уже зимой
"Тамбов" опубликовал график зимних сборов и назвал соперников по контрольным матчам
Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться в Зеленогорске
Аленья удалил аккаунт в твиттере из-за оскорблений болельщиков "Севильи" 1
Петербургский суд оштрафовал фаната "Спартака" на 500 рублей за мелкое хулиганство
Ю. Газзаев продолжает возглавлять "Енисей", несмотря на договорённость об отставке
"Аталанта" арендует защитника "Милана" Кальдару с правом выкупа за € 15 млн
Агент Эриксена прибыл в Милан для переговоров с "Интером"
"Тоттенхэм" предложил "Милану" двух игроков в обмен на Пёнтека
А. Новиков: "Динамо" — моя жизнь. На приглашение сына сразу ответил согласием 5
"Рубин" хочет подписать Комличенко 4
В Англии сообщили об интересе из России к чемпиону мира Лемару 1
"Лестер" сделает новое предложение о покупке защитника "Ювентуса" Демирала
Бывший форвард "Тоттенхэма" призвал клуб купить Кавани
Гризманн: VAR должен помогать футболу. Иногда он на вашей стороне, иногда работает против вас
Болельщик схватил Месси по окончании матча "Барселона" — "Атлетико"
Вальверде: казалось, победа была у "Барселоны" в руках, но "Атлетико" за два хода перевернул игру
Ларссон: благодарен, что "Спартак" отпустил меня в сборную Швеции 2
Директор "Барселоны": отставка Вальверде? К тренеру есть полное доверие
"Атлетико" впервые под руководством Симеоне забил "Барселоне" 3 гола
Симеоне: с такими командами как "Барселона", "Реал" или "Ман Сити" нужно быть терпеливыми
"Крылья Советов" ведут переговоры с одним из лучших бомбардиров чемпионата Туниса 4
"Краснодар" сделал предложение по трансферу защитника "Сантоса" 6
Бывший нападающий "Манчестер Сити" рассказал о предложении из России
"Спартак" опубликовал первый гол Ларссона за сборную Швеции
"Ньюкасл" выпустил календарь на 2020 год с игроками, ушедшими из клуба
На стадионе "Спартака" появится памятник Нетто 2
Все новости