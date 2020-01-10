"Динамо" намерено подписать нападающего в это трансферное окно. В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом "Млады-Болеслав" Николаем Комличенко и нападающим "Крыльев Советов" Александром Соболевым.
Московский клуб твёрдо настроен подписать одного из них зимой. При этом Комличенко присутствует и в списках на усиление казанского "Рубина", передает "Чемпионат".
Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии, забив 10 голов. Соболев сыграл в 18 встречах Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.
СМИ: "Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым
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