На сегодняшний день в РПЛ действует лимит в формате "6+5", по которому на поле одновременно может находиться не более шести легионеров в составе одной команды. Со следующего сезона будет лимит "8+17", что позволит иметь в заявке на сезон не более восьми легионеров.
"Без лимита ЦСКА и "Зенит" выигрывали еврокубки. Наверное, те, кто придумал лимит, сейчас должны встать и сказать: "Ребята, извините нас. Но наши меры ни к чему не привели".
Сейчас читаю, что клубы ведут борьбу за Соболева. И какие деньги за него предлагают? На уровне западных мастеров! Соболев не западный мастер. Его сила пока только в том, что у него российский паспорт. Никто не обращает внимания на уровень мастерства таких исполнителей.
Семак взял в "Зенит" Сутормина. Без лимита Сутормин оказался бы в питерском клубе? Сомневаюсь. Разве его можно сравнить с Барриосом или с Дриусси?", - цитирует Орлова "СЭ".
Напомним, ранее стало известно, что с 1 июля футболисты из стран ЕАЭС не будут являться легионерами в России.
"Сила Соболева в паспорте". Орлов выступил против лимита на легионеров в РПЛ
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил против лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: twitter.com/molniasport
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»