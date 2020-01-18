Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал об обстоятельствах ухода из московского клуба. Ефремов признался, что ожидал решение ЦСКА не продлевать контракт.
"Тот факт, что ЦСКА не стал продлевать контракт, был скорее ожидаемым исходом для меня, чем нет. Даже если бы не случилась эта травма, в ЦСКА я вряд ли бы остался. О причинах сейчас не хочу говорить. Получилось так, как получилось.
Я счастлив, что столько лет провел в этой команде. Мне довелось тренироваться и играть рядом с великолепными футболистами, настоящими "звездами" нашего чемпионата. Конечно, для меня это колоссальный опыт. Клубу я также благодарен. В ЦСКА подобрался отличный коллектив. Жаловаться мне не на что. Ухожу без каких-либо обид и сожалений", - цитирует Ефремова УлПравда.
Пока неизвестно, в каком клубе Ефремов продолжит карьеру. В ЦСКА он практически все время находился в статусе резервиста. Футболист неоднократно уходил в аренду в другие клубы.
Ефремов: Ухожу из ЦСКА без каких-либо обид и сожалений
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